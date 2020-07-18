"Готическая жемчужина". Макрон призвал спасти полыхающий многовековой храм

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к пожарным, которые борются с огнём в соборе Святых Петра и Павла на западе страны в городе Нант.

— После Нотр-Дама в огне собор Святых Петра и Павла в центре Нанта. Поддерживаю наших пожарных, которые идут на все риски, чтобы спасти эту готическую жемчужину города бретонских герцогов, — написал Макрон в "Твиттере".

Good news. They’ve put out the cathedral fire in Nantes. It is being treated as a criminal matter. pic.twitter.com/GYddQLjSZi — Ian Miles Cheong (@stillgray) July 18, 2020

На месте ЧП работают более сотни пожарных, десятки единиц техники. Однако уже понятно, что часть собора сохранить не удастся. Начальник пожарной службы Лоран Ферле заявил, что установленный в храме орган, скорее всего, уже утерян.

— Разрушения затронули большой орган, который, наверное, полностью уничтожен. Платформа, на которой он расположен, очень нестабильна и может обрушиться, — сказал пожарный журналистам.

Inferno engulfs Nantes cathedral as 60 firefighters battle to save 1434 church https://t.co/QZn9PqFRjh pic.twitter.com/GzRZn9UeAh — Daily Mail Online (@MailOnline) July 18, 2020

Напомним, пожар охватил собор изнутри сегодня утром. Этому храму много веков, он всего на шесть метров ниже парижского собора Нотр-Дам, который тоже горел год назад.