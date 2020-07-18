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"Готическая жемчужина". Макрон призвал спасти полыхающий многовековой храм

Орган собора уже может быть уничтожен. У него находился один из очагов возгорания.

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Фото © Twitter / Western_Trad

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к пожарным, которые борются с огнём в соборе Святых Петра и Павла на западе страны в городе Нант.

После Нотр-Дама в огне собор Святых Петра и Павла в центре Нанта. Поддерживаю наших пожарных, которые идут на все риски, чтобы спасти эту готическую жемчужину города бретонских герцогов, — написал Макрон в "Твиттере".

На месте ЧП работают более сотни пожарных, десятки единиц техники. Однако уже понятно, что часть собора сохранить не удастся. Начальник пожарной службы Лоран Ферле заявил, что установленный в храме орган, скорее всего, уже утерян.

Разрушения затронули большой орган, который, наверное, полностью уничтожен. Платформа, на которой он расположен, очень нестабильна и может обрушиться, — сказал пожарный журналистам.

Напомним, пожар охватил собор изнутри сегодня утром. Этому храму много веков, он всего на шесть метров ниже парижского собора Нотр-Дам, который тоже горел год назад.

Нынешний пожар мог начаться из-за поджога. Оказалось, у него было три очага, в том числе и у того самого органа.

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