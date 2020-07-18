"Не поверите, насколько я счастлив!" Президент Сербии решил стать баскетбольным тренером

Президент Сербии Александр Вучич решил получить дополнительное образование баскетбольного тренера, чтобы исполнить детскую мечту. Такое заявление он сделал, опубликовав фотографию с учебным удостоверением в руках и маленьким мячом. Глава государства в юности активно играл в баскетбол, он также является страстным болельщиком спортивного общества "Црвена Звезда".

— Ещё раз в жизни стал студентом, на этот раз — Высшей спортивной школы с намерением стать детским и юношеским баскетбольным тренером. Вы не поверите, насколько я счастлив, что после многих лет приступаю к осуществлению детской мечты, — сообщил Вучич на своей странице в "Инстаграме".

Такое заявление вызвало большой резонанс в Сети. Некоторые комментаторы предположили, что это сообщение — шутка. Другие решили, что дополнительное образование Вучич решил получить из-за массовых насильственных протестов в Белграде, которые проходили с 7 июля. Участники акции требовали от сербского лидера отставки.