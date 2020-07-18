Плёнка на воде. Появилось видео с места разлива топлива на Москве-реке

В Сети появились фотографии и видео из Красногорска, где ранее затонуло частное судно, ставшее причиной разлива дизельного топлива в Москву-реку. На кадрах видно, что радужная плёнка покрыла поверхность воды практически по всей ширине реки.

— Сегодня утром в акватории реки Москвы в районе улицы Центральной затонул частный буксир "Январь". Владельца судна уже ищут, на месте работают спасатели и сотрудники государственной инспекции по маломерным судам, — рассказала в своём инстаграме зампредседателя Правительства Подмосковья Эльмира Хаймурзина.

Пока точный объём разлившегося топлива неизвестен. Главной задачей сейчас является — не дать ему разлиться на ещё большую площадь. Отмечается, что в момент затопления на судне никого не было, поэтому в результате инцидента никто не пострадал.

Фото © МЧС России