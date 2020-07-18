Военнослужащего ВМС США заподозрили в шпионаже в пользу России

В США военнослужащего заподозрили в шпионаже в пользу России. Старшина Чарльз Бриггс из Военно-морских сил якобы передавал секретную информацию гражданину РФ, сообщает издание The Virginian-Pilot. На следующей неделе над ним состоится военный суд.

Отмечается, что якобы переданные россиянину данные хранились на правительственном компьютере, предположительно, на авиабазе Оффатт в штате Небраска. При этом, какая именно была передана информация, не уточняется. По мнению органов, занимающихся расследованием дела, данные были получены с компьютера в январе прошлого года.

Отмечается, что о своих связях с российским гражданином военнослужащий никому не рассказывал, а также два года назад скрыл поездку в Сербию, хотя начальству сообщил, что никуда во время отпуска не выезжал. По данным следствия, Бриггс имел доступ к данным национальной обороны. Сейчас он находится под арестом и ждёт суда, который предварительно назначен на следующую неделю.