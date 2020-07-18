Пьяный москвич убил сожительницу из-за ревности

В Москве пьяный мужчина в ходе ссоры на почве ревности убил сожительницу. Он ударил её по лицу, она упала, ударилась головой и получила черепно-мозговую травму с переломом основания черепа.
Как сообщает Следственный комитет РФ, инцидент произошёл на лестничной площадке жилого дома, расположенного по Кавказскому бульвару в Москве. После случившегося мужчина перенёс тело сожительницы на скамейку вблизи дома. Там от полученных травм она скончалась.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следствие ходатайствует об аресте мужчины. Обвиняемого задержали.
Ранее Лайф сообщал, что 21-летний житель Москвы в ходе ссоры с бывшей возлюбленной застрелил девушку, её мать и племянника. После штурма квартиры полицейские нашли и безжизненное тело самого стрелка.