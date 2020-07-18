Пьяный москвич убил сожительницу из-за ревности

В Москве пьяный мужчина в ходе ссоры на почве ревности убил сожительницу. Он ударил её по лицу, она упала, ударилась головой и получила черепно-мозговую травму с переломом основания черепа.

Как сообщает Следственный комитет РФ, инцидент произошёл на лестничной площадке жилого дома, расположенного по Кавказскому бульвару в Москве. После случившегося мужчина перенёс тело сожительницы на скамейку вблизи дома. Там от полученных травм она скончалась.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следствие ходатайствует об аресте мужчины. Обвиняемого задержали.