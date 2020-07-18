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Бессмертный Берзеркер. Киану Ривз напишет сценарий для экшен-комикса

Новый супергерой является опытным бойцом и убийцей, прошедшим тысячи войн, обладающим сверхпамятью и хорошим чувством юмора.

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Фото © ТАСС / ZUMA Wire

Голливудский актёр Киану Ривз попробует себя в новом амплуа — создателя серии комиксов BRZRKR про бессмертного воина Берзеркера, живущего на Земле уже 80 тысяч лет. Пока запланирован выход 12 выпусков с 7 октября, пишет USA Today.

Как рассказал сам актёр, идея о создании рассказа про такого супергероя ему пришла во время встречи с представителями американского издательства комиксов и графических романов Boom! Studios. Киану Ривз предложил концепцию комикса с получеловеком, прошедшим тысячи битв, отец которого — бог войны. Издатели идею поддержали, предложив концепцию экшена вперемешку со шпионским сюжетом. Также комикс будет включать в себя довольно жестокие сцены с ударами "сквозь тело", как это было в голливудском блокбастере "Джон Уик", главную роль в котором исполнил Ривз.

Сам же актёр заявил, что всегда мечтал сыграть роль мутанта Росомахи, но теперь не прочь иначе воплотить придуманный им образ.

Я бы хотел сыграть Берзеркера — это действительно интересная история, так что, если не я, надеюсь, это сделает кто-то другой, — цитирует Ривза Boom! Studios.

Напомним, ранее Лайф сообщал о появлении новой героини Marvel — экстрасенса, которая будет слепой и парализованной.

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