Бессмертный Берзеркер. Киану Ривз напишет сценарий для экшен-комикса

Голливудский актёр Киану Ривз попробует себя в новом амплуа — создателя серии комиксов BRZRKR про бессмертного воина Берзеркера, живущего на Земле уже 80 тысяч лет. Пока запланирован выход 12 выпусков с 7 октября, пишет USA Today.

Как рассказал сам актёр, идея о создании рассказа про такого супергероя ему пришла во время встречи с представителями американского издательства комиксов и графических романов Boom! Studios. Киану Ривз предложил концепцию комикса с получеловеком, прошедшим тысячи битв, отец которого — бог войны. Издатели идею поддержали, предложив концепцию экшена вперемешку со шпионским сюжетом. Также комикс будет включать в себя довольно жестокие сцены с ударами "сквозь тело", как это было в голливудском блокбастере "Джон Уик", главную роль в котором исполнил Ривз.