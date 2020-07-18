Минобороны заявило об отсутствии связи учений в РФ с конфликтом Армении и Азербайджана

Проверка боеготовности, которая началась в России 17 июля, плановая. Это подготовка к учениям "Кавказ-2020". Так в Минобороны РФ ответили на вопрос, нет ли связи между этой проверкой и новым витком конфликта между Арменией и Азербайджаном.