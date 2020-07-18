Минобороны заявило об отсутствии связи учений в РФ с конфликтом Армении и Азербайджана

Проверка боеготовности, которая началась в России 17 июля, плановая. Это подготовка к учениям "Кавказ-2020". Так в Минобороны РФ ответили на вопрос, нет ли связи между этой проверкой и новым витком конфликта между Арменией и Азербайджаном.
— Данные проверочные мероприятия проводятся в плановом порядке и являются важным этапом подготовки к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020", — приводит ТАСС слова замминистра обороны России Александра Фомина.
Ранее сегодня стало известно, что министр обороны Азербайджана позвонил своему российскому коллеге Сергею Шойгу.
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Напомним, ситуация на азербайджано-армянской границе обострилась в воскресенье, 12 июля. Обе стороны конфликта обвинили друг друга в провоцировании инцидента.