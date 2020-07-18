Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Минобороны заявило об отсутствии связи учений в РФ с конфликтом Армении и Азербайджана

Новый виток вооружённого конфликта между двумя республиками начался 12 июля.

308
Post cover

Фото © ТАСС / Вадим Савицкий

Проверка боеготовности, которая началась в России 17 июля, плановая. Это подготовка к учениям "Кавказ-2020". Так в Минобороны РФ ответили на вопрос, нет ли связи между этой проверкой и новым витком конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Данные проверочные мероприятия проводятся в плановом порядке и являются важным этапом подготовки к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020", — приводит ТАСС слова замминистра обороны России Александра Фомина.

Ранее сегодня стало известно, что министр обороны Азербайджана позвонил своему российскому коллеге Сергею Шойгу.

Напомним, ситуация на азербайджано-армянской границе обострилась в воскресенье, 12 июля. Обе стороны конфликта обвинили друг друга в провоцировании инцидента.

Выбор редакции

Loading...