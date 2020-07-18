"Доверилась вселенной". Россиянка объяснила Лайфу мытьё окон на карнизе 18-го этажа без страховки

Шокирующее видео сняли жители Уфы, увидев женщину на карнизе окна на 18-м этаже. Приглядевшись, они поняли, что жительница города решила так помыть окно. Притом делала это без всякой страховки, лишь слегка придерживаясь одной рукой за раму. Автора видео впечатлила та невозмутимость, с которой работала женщина.

Лайф нашёл "отчаянную домохозяйку". Выяснилось, что её зовут Наталья и она занимается клинингом, то есть уборкой по заказу. По её словам, она ужасно боится высоты, но в тот раз была просто очень увлечена уборкой и "доверилась вселенной".

— Просто когда я занимаюсь клинингом, я вдохновлённо убираюсь. И не смотрю на высоту всех этих движений. Хотя сама очень-очень боюсь высоты. Высоты гор, виды из окна. Меня это немножко смущает и напрягает. И во время уборки я просто доверяюсь вселенной и так увлекаюсь, что даже не замечаю, как это всё происходит, — заявила Лайфу Наталья.

Наталья И. Фото © Соцсети

Наталья призналась, что на такой высоте мыла окна впервые. К тому же для неё это был первый заказ. Но благодаря ролику, который стал своеобразной вирусной рекламой, теперь работы значительно прибавилось. За что она очень благодарна неизвестным авторам видео с её участием.