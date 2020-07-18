Составлен список самых эффектных фонтанов в Москве

Список самых эффектных фонтанов со световым шоу составили в Москве. Сейчас в столице приводят в порядок знаковые фонтаны и строят новые по программе "Мой район", сообщает официальный портал мэра Москвы.

Один из наиболее известных в Москве — фонтан в музее-заповеднике "Царицыно". Комплекс впечатляет своими размерами: он достигает 52 метров в диаметре, а количество струй в нём — более 800. Все они достигают высоты до 15 метров. Вечером в фонтане загорается художественная подсветка, которую создаёт более трёх тысяч подводных светильников. Подсвеченные струи с заходом солнца начинают свой танец под звуки классической музыки.

Полусухой фонтан на Биржевой площади — одно из самых уникальных сооружений в столице. Фонтан выглядит как наклонённая круглая плита, которую москвичи привыкли называть "рублёвой монетой". С одной его стороны форсунки спрятаны под поверхностью, с другой — вода сливается в большую чашу. Фонтан окружён парапетом, на котором сидят отдыхающие. Интересно, что днём струи воды едва поднимаются из-под земли, а вечером они подсвечиваются яркими цветами и взлетают на несколько метров в высоту под популярные отечественные и зарубежные песни.

Главный фонтан в Парке Горького — достопримечательность историческая. Почти 40 лет он радует москвичей светодинамическим шоу. В 2018 году власти решили провести капитальный ремонт фонтана. Запущен он снова в 2019 году. Вечером струи фонтана переливаются яркими цветами, танцуя под классические композиции.

В 2018 году в парке "Ходынское поле" открыли сухой фонтан площадью в почти 800 квадратных метров. Его струи расположены так, что желающие могут спокойно гулять между ними и не промокнуть. В фонтане работает более 200 гейзеров, которые могут достигать двух метров в высоту. Вечером включаются динамичная иллюминация и музыкальное сопровождение.