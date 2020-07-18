Дом звезды "Девчат" решили продать за 42 миллиона рублей

Супруг советской актрисы Надежды Румянцевой Вилли Хштоян и его дочь от первого брака Карина решили продать дом артистки. За 217 квадратных метров с участком в 730 квадратных метров в деревне Калчуга на Рублёвском шоссе они хотят получить 42 миллиона рублей. Об этом сообщает издание Starhit со ссылкой на риэлтора.
По её словам, дом не нужен супругу актрисы и его дочери, так как они живут в городе. А единственный внук Румянцевой живёт за границей. Вместе с домом покупатель получит всю мебель и антикварные вещи, которые невозможно вытащить. Семья актрисы заберёт только личные вещи. Отмечается, что владельцы могут скинуть пару миллионов.
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