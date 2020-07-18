Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Генсек ООН: 26 человек владеют половиной всех богатств планеты

Подавляющее большинство населения Земли живёт в условиях растущего неравенства.

614
Post cover

Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Фото © ТАСС / Александр Щерба

Половиной всех богатств Земли владеет 26 богатейших людей. И неравенство продолжает увеличиваться. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антону Гутерриш в ходе лекции, посвящённой памяти Нельсона Манделы.

Неравенство — характерная черта нашего времени. Более 70% населения мира живут в условиях растущего неравенства в доходах и богатстве. 26 самым богатым людям в мире принадлежит столько же благ, сколько половине населения планеты, — заявил генсек ООН.

Но помимо финансового, материального фактора наблюдается и неравенство по признакам пола, семейного и этнического происхождения, расы, наличия или отсутствия у них инвалидности и других факторов.

Как подчеркнул глава всемирной организации, пандемия коронавируса усилила рост противоречий в обществе. И прежде всего в экономическом плане. Развивающиеся страны оказались в тяжёлом положении, и, чтобы помочь им, недостаточно только лишь списать их долги.

Развитые страны сегодня тратят триллионы на ответные меры и на поддержку экономики. Африка должна иметь возможность делать то же самое. Ей нужна прямая поддержка в размере примерно 10% ВВП, нужен трансфер около $200 млрд, — подытожил Гутерриш.

Как сообщал Лайф, ранее в топ-10 богатейших людей мира пробился Илон Маск.

Выбор редакции

Loading...