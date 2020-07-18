Генсек ООН: 26 человек владеют половиной всех богатств планеты

Половиной всех богатств Земли владеет 26 богатейших людей. И неравенство продолжает увеличиваться. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антону Гутерриш в ходе лекции, посвящённой памяти Нельсона Манделы.

— Неравенство — характерная черта нашего времени. Более 70% населения мира живут в условиях растущего неравенства в доходах и богатстве. 26 самым богатым людям в мире принадлежит столько же благ, сколько половине населения планеты, — заявил генсек ООН.

Но помимо финансового, материального фактора наблюдается и неравенство по признакам пола, семейного и этнического происхождения, расы, наличия или отсутствия у них инвалидности и других факторов.

Как подчеркнул глава всемирной организации, пандемия коронавируса усилила рост противоречий в обществе. И прежде всего в экономическом плане. Развивающиеся страны оказались в тяжёлом положении, и, чтобы помочь им, недостаточно только лишь списать их долги.

— Развитые страны сегодня тратят триллионы на ответные меры и на поддержку экономики. Африка должна иметь возможность делать то же самое. Ей нужна прямая поддержка в размере примерно 10% ВВП, нужен трансфер около $200 млрд, — подытожил Гутерриш.