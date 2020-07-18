Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

На западе Франции потушили пожар в соборе Святых Петра и Павла

Пожарные пока будут там дежурить, чтобы не допустить новых возгораний.

62
Post cover

Фото © Twitter / Alexandre Lafore

На западе Франции в городе Нант потушили пожар в соборе Святых Петра и Павла. Об этом сообщили в местном пожарном управлении.

Там отметили, что риска обрушений уже нет. Однако работники экстренных ведомств будут дежурить в соборе, в том числе ночью, чтобы быть готовыми быстро принять меры в случае новых ЧП.

Напомним, пожар в соборе возник сегодня утром. В результате безвозвратно утрачены бесценные реликвии нескольких столетий истории города. Рассматривается версия с поджогом. Отмечается, что внутри храма нашли три очага возгорания.

Выбор редакции

Loading...