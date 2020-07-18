На западе Франции потушили пожар в соборе Святых Петра и Павла

На западе Франции в городе Нант потушили пожар в соборе Святых Петра и Павла. Об этом сообщили в местном пожарном управлении.
Там отметили, что риска обрушений уже нет. Однако работники экстренных ведомств будут дежурить в соборе, в том числе ночью, чтобы быть готовыми быстро принять меры в случае новых ЧП.
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Напомним, пожар в соборе возник сегодня утром. В результате безвозвратно утрачены бесценные реликвии нескольких столетий истории города. Рассматривается версия с поджогом. Отмечается, что внутри храма нашли три очага возгорания.