На западе Франции потушили пожар в соборе Святых Петра и Павла

На западе Франции в городе Нант потушили пожар в соборе Святых Петра и Павла. Об этом сообщили в местном пожарном управлении.

Там отметили, что риска обрушений уже нет. Однако работники экстренных ведомств будут дежурить в соборе, в том числе ночью, чтобы быть готовыми быстро принять меры в случае новых ЧП.