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Как до эпидемии. В Петергоф вернулись гигантские очереди — видео

Сотни человек сегодня стояли на палящем солнце, желая увидеть знаменитый фонтанный комплекс.

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Хорошая погода, выходной день и возможность посетить известный фонтанный комплекс в Петродворцовом районе стали причиной образования длинной очереди на входе в Нижний парк в Петергофе. Ажиотаж среди туристов вызвали фонтан "Самсон" и каскад фонтанов "Шахматная гора".

Как сообщил гражданский журналист Лайфа, очередь не стала меньше, даже несмотря на открытие второго входа в парк.

На кадрах с места видно, что людям приходилось стоять под палящим солнцем. При этом в очереди немногие были в масках.

Как сообщал Лайф, ранее гигантсткая очередь из жителей Петербурга выстроилась в центре города у магазина одежды Zara, когда он открылся после долгого перерыва на время эпидемии.

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