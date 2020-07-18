Как до эпидемии. В Петергоф вернулись гигантские очереди — видео

Хорошая погода, выходной день и возможность посетить известный фонтанный комплекс в Петродворцовом районе стали причиной образования длинной очереди на входе в Нижний парк в Петергофе. Ажиотаж среди туристов вызвали фонтан "Самсон" и каскад фонтанов "Шахматная гора".

Как сообщил гражданский журналист Лайфа, очередь не стала меньше, даже несмотря на открытие второго входа в парк.

На кадрах с места видно, что людям приходилось стоять под палящим солнцем. При этом в очереди немногие были в масках.