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Силуанов рассказал, что спасло мировую экономику от краха во время пандемии

Он также отметил, что Россия предприняла беспрецедентный по масштабам пакет мер по поддержке внутренней экономики.

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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Фото © Kremlin

Меры, которые предприняла "Группа 20", не допустили худший сценарий в мировой экономике в условиях коронавируса. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силаунов на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран "двадцатки".

Предпринятые "двадцаткой" меры по поддержке экономики и населения как на национальном, так и на международном уровне оказались действенными и своевременными, что позволило не допустить реализации наиболее негативных сценариев развития мировой экономики, — приводит слова Силуанова пресс-служба ведомства.

Как отметили участники финансовой "двадцатки", в реализации плана действий по поддержке мировой экономики есть явный прогресс. Они обсудили возможные меры, которые смогли бы стимулировать экономическую активность в условиях пандемии.

Силуанов отметил, что Россия в свою очередь приняла беспрецедентный по масштабам пакет мер по трём ключевым направлениям: поддержка населения, поддержка компаний и отраслей, укрепление системы здравоохранения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки восстановления экономики Москвы после эпидемии.

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