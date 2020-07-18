"Полезен. Запомните это". Доктор Мясников опроверг главные мифы о кофе

Один из самых популярных напитков на планете не столь вреден, как о нём принято думать. Напротив, умеренное потребление кофе предотвращает развитие онкологических заболеваний и цирроза. Также кофе снижает риск инфаркта и улучшает память. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

— Я не знаю, откуда у нас миф о вредности кофе, о его влиянии на цвет лица, на гипертонию, на аритмию и прочее. Доказано: кофе снижает риски онкологии печени, простаты и груди, — рассказал врач в эфире телеканала "Россия-1"

Медик рекомендовал людям с инфекционным гепатитом ежедневно выпивать по три-четыре чашки. Кофе также снижает риск инфаркта и улучшает память, заверил Мясников.

Медик добавил, что в кофе содержится несколько сотен полезных полифенолов и других веществ, которые снижают проявление мерцательной аритмии.

— Кофе полезен. Запомните это. Вы можете его любить или не любить, но вы не можете говорить, что он вреден, — подытожил известный врач.