Врач объяснил появление сыпи во рту при коронавирусе

Обильные высыпания на слизистой оболочке рта при коронавирусной инфекции можно объяснить тем, что эта болезнь воздействует на сосуды. Об этом рассказал кардиолог Симон Мацкеплишвили.

— Вирус, как мы сейчас уже прекрасно понимаем, что [коронавирус], помимо лёгочной ткани, поражает ещё и кровеносные сосуды, вызывая системное воспаление сосудистой стенки, которое в медицине называется васкулитом. <...> Это и обуславливает весь спектр клинических проявлений заболевания, — приводит слова доктора "Комсомольская правда".

Врач пояснил, что такие высыпания также могут быть реакцией организма на некоторые лекарства. Или же проявлением вторичной инфекции на фоне коронавируса. Например, грибковой.

Мацкеплишвили напомнил, что такие высыпания бывают и при других вирусных заболеваниях: кори, краснухе. Принцип действия у них схож — поражение сосудов.