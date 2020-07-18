В Google решили блокировать рекламу с теориями заговора о коронавирусе

Американский IT-гигант Google заявил, что запретит веб-сайтам и приложениям, использующим его рекламные технологии, показывать рекламу "опасного контента", который противоречит научному консенсусу по поводу пандемии коронавируса, а также представляет собой дезинформацию, поддерживает теории заговора, сообщает Reuters.

Крупнейшая в мире поисковая система обновила свою политику на фоне призывов предотвратить распространение фейков.

Корпорация заявила, что контент, который будет подлежать блокировке, включает в себя опровергнутые теории заговора, такие как представление о том, что новый коронавирус был создан в китайской лаборатории в качестве биологического оружия, что он был создан основателем Microsoft Биллом Гейтсом, или что вирус является обманом, или что он был создан для чипирования людей и управления ими удалённо.

Google уже запрещает рекламу с таким вредоносным содержимым, как "чудодейственные" лекарства или пропаганда против вакцинации. Кроме того, рекламодателям запрещается создавать свои собственные объявления, которые являются дезинформацией.

Компания будет разрешать объявления о пандемии коронавируса только определённым учреждениям, включая правительственные организации и поставщиков медицинских услуг.