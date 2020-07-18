Собянин назвал Москву одним из самых подготовленных к онлайн-обучению субъектов России

Москва оказалась одним из самых подготовленных к переводу на онлайн-образование субъектов России. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью радио "Комсомольская правда".
Он отметил, что с началом эпидемии коронавируса власти Москвы сумели в течение одной недели перевести всё образование в онлайн. Столицу отличает от других регионов то, что школы в городе хорошо оснащены. Кроме того, скорость интернета в Москве одна из самых высоких. Всё это, по словам мэра, и позволило восполнить пробелы в очном образовании.
— Понятно, что идеальной ситуации мы за неделю не могли добиться. Но, по сравнению с другими регионами и даже странами, Москва была одной из самых подготовленных, — рассказал Собянин.
Ранее мэр столицы назвал сроки восстановления экономики Москвы после эпидемии.
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