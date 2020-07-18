"Мы его сами с небес достали!" В Коломне скорая посоветовала пациенту лечить приступ эпилепсии отваром петрушки — видео

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В Коломне скорая помощь отказалась госпитализировать мужчину с эпилептическим припадком и порекомендовала ему принимать укроп, петрушку и витамины, сообщает Mash.

Отмечается, что 43-летнему Михаилу за четыре часа дважды вызывали домой медиков. У него случился приступ, по словам родных, пациент начал синеть и задыхаться, но врачи не нашли показаний отправить его в больницу.

— Что нам делать с этой бригадой? У нас человека не забирают. Он умирает второй раз, и второй раз мы с семьёй его откачиваем. Он почти уже умер, мы его сами с небес достали! Нам что делать? — обратилась к дежурному родственница больного.

В ответ ей посоветовали ещё раз вызвать скорую и заявили, что больному оказали адекватную помощь и пока он остаётся дома.

В первый раз Михаилу стало плохо в машине, прохожие позвонили медикам, но обследование не выявило эпилепсию. Когда приступ повторился, бригада фельдшеров посоветовала лежать и полоскать рот отварами трав, чтобы снять отёк. Разгневанные близкие уже написали жалобу в Министерство здравоохранения.