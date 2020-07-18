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ВОЗ вновь выявила рекордное число случаев CoViD-19 за сутки

Скончалось за сутки более 7,3 тысячи человек.

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Фото © AP Photo / David J. Phillip

За минувшие 24 часа в мире зафиксировано 259 848 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

Этот показатель является суточным максимумом. Накануне также был установлен рекорд — 237 743 случая CoViD-19.

Количество летальных исходов за последние 24 часа возросло на 7360. Тем временем, по данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавируса в мире превысило 14 миллионов, а количество умерших — 600 тысяч.

Ранее главный инфекционист Минздрава рассказал, какой будет вторая волна коронавируса.

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