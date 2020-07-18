В Италии ликвидировали крупнейшую банду фальшимонетчиков в истории Евросоюза

Полиция Италии совместно с коллегами из Франции и Бельгии ликвидировала международную банду фальшивомонетчиков, сбывавших поддельные купюры в десяти странах Евросоюза. Об этом сообщается на сайте Европола.

По данным следствия, в течение нескольких лет злоумышленники напечатали три миллиона фальшивых купюр на сумму 233 миллиона евро. Они отличались высоким качеством и имели все степени защиты.

В ходе спецоперации было задержано около 100 человек, причастных к нелегальной деятельности. Также полицейские изъяли порядка двух тысяч листов специальной типографской бумаги.