Фильм Данилы Козловского "Чернобыль" покажут в Северной Америке

Фильм "Чернобыль" о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, режиссёром которого стал Данила Козловский, покажут в Северной Америке. Об этом сообщает пресс-служба компании "Централ партнершип", которая занимается зарубежными продажами картины.

— Capelight Pictures приобрела права на дистрибуцию в Северной Америке и немецкоговорящих странах новой картины Данилы Козловского, — говорится в сообщении.

Продюсер проекта Александр Роднянский отметил, что после выхода сериала HBO американская аудитория очень хорошо знакома с чернобыльской катастрофой. Однако он добавил, что, в отличие от фильма США, где показывается, как государственная ложь порождает трагедию, в картине Козловского раскрывается очень личная история.

— Безусловно, мне хочется, чтобы в кинотеатры пришло как можно больше зрителей. Но всё же самое главное, чтобы они пришли не просто посмотреть на масштаб, а подключились к человеческой истории о том, как катастрофа ворвалась в жизни обычных людей, как изменила их судьбы и невольно сделала из них героев, — подчеркнул в свою очередь сам Козловский.

Кроме Северной Америки "Чернобыль" также покажут в Южной Корее, Японии, Испании, Прибалтике, Латинской Америке и Израиле.