В Петербурге задержали мошенников, укравших с карт четыре миллиона рублей с помощью сайтов-двойников

В Санкт-Петербурге полиция задержала троих интернет-мошенников, которые украли с банковских карт граждан около четырёх миллионов рублей с помощью сайтов-двойников. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники создавали сайты-подделки известных онлайн-магазинов. Затем они получали реквизиты банковских карт и списывали с них деньги. Также подозреваемые покупали данные клиентов в Даркнете.

Отмечается, что всего задержанные получили данные около двух тысяч граждан, а нанесённый ими ущерб оценивается в четыре миллиона рублей. В ходе обыска полицейские изъяли более 200 сим-карт и 10 телефонов с информацией, которая служит доказательством преступления.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счёта).