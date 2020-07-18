"Не раздумывал — просто нырнул". Глава НАО наградил подростка, спасшего тонущего ребёнка

Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный наградил подростка, спасшего тонущего ребёнка. Об этом он сообщил на своей странице во "ВКонтакте".

Юный герой Данила увидел, как девятилетний мальчик скрылся под водой во время купания на пляже в районе Голубых озер, не растерялся и бросился за ним в воду. Ребёнка увезла скорая, сейчас он уже выписан из больницы.

Инцидент произошёл 9 июля. Воспитатели центра содействия детскому устройству "Наш дом" вывезли детей на озеро, хотя купальный сезон был ещё не открыт. Они не поставили в известность руководителей учреждения. Кроме того, не была обеспечена безопасность на воде.

Бездудный поручил провести служебное расследование и применить соответствующие санкции к виновным в происшествии.

— Сегодня встретился с нашим героем и его папой. Поблагодарил Данилу за смелость и решительность, а Дмитрия Сергеевича — за хорошее воспитание сына, — отметил врио главы НАО.

Он вручил храброму юноше ноутбук и почётную грамоту. Данила рассказал, что окончил девятый класс и сначала собирался поступать в техникум на повара или механика, но после этого случая решил стать спасателем. Вспоминая о своём поступке, он отметил: "Не раздумывал — просто нырнул, достал и вытащил. Никаких эмоций не было, я его просто тащил — и всё". В конце встречи юноша договорился с Бездудным навестить спасённого мальчика в детском доме, сообщает портал NAO24.