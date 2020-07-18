Британские учёные выделили шесть основных форм CoViD-19

Учёные из Королевского колледжа Лондона определили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией, сообщает телеканал Sky News.

Исследователи собрали информацию о 1600 пациентах через приложение CoViD Symptom Study, созданное для изучения симптомов заболевания. В зависимости от их тяжести пользователей разделили на шесть групп. Симптоматика помогла определить необходимость госпитализации больных и дала возможность выяснить, насколько тяжело будет протекать болезнь.

К первой и второй группе учёные отнесли людей с симптомами, характерными для гриппа. Разница заключается в наличии или отсутствии повышенной температуры. В третью группу вошли пациенты с отсутствием кашля при наличии диареи, потере аппетита и повышении температуры тела. Все эти формы классифицируются как условно лёгкие и не требующие госпитализации пациентов.

При четвёртой форме к другим симптомам добавляется усталость, а пятая сопровождается спутанностью сознания и болью в мышцах.

Наконец, в самой сложной — шестой — группе оказались пациенты с потерей аппетита, диареей, болью в области живота, затруднённым дыханием, болью в груди и мышцах, усталостью и спутанностью сознания. Половине пациентов из этой категории потребовалась госпитализация.

В трёх последних группах большинство составили пациенты старшего возраста со слабым здоровьем, наличием лишнего веса и хроническими заболеваниями.