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СМИ: Турция намерена отправить сирийских боевиков в Азербайджан

Для этого открылись пункты записи в Джандарисе, Раджу и Африне.

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Фото © Anas Alkharboutli / dpa

Турция рассматривает возможность отправки боевиков из сирийской оппозиции в Азербайджан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на курдское агентство Firat.

Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан, говорится в сообщении.

Отмечается, что пункты вербовки наёмников открылись в Джандарисе, Раджу и Африне. По информации агентства, им заплатят 3,5 тысячи долларов в месяц, контракт рассчитан на полгода. Подробности о численности боевиков и сроках их отправки не уточняются.

Напомним, ситуация на азербайджано-армянской границе обострилась в воскресенье, 12 июля. Обе стороны конфликта обвинили друг друга в провоцировании инцидента.

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