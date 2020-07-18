СМИ: Турция намерена отправить сирийских боевиков в Азербайджан

Турция рассматривает возможность отправки боевиков из сирийской оппозиции в Азербайджан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на курдское агентство Firat.

— Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пункты вербовки наёмников открылись в Джандарисе, Раджу и Африне. По информации агентства, им заплатят 3,5 тысячи долларов в месяц, контракт рассчитан на полгода. Подробности о численности боевиков и сроках их отправки не уточняются.