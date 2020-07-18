"Как бы не обидеть национал-радикалов". Медведчук раскритиковал Зеленского за ориентацию на Запад Украины

Лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его ориентацию на запад страны и мнение радикалов. Заявление опубликовано на сайте ОПЗЖ.

25 октября на Украине состоятся местные выборы, при этом они не будут проходить на территории Донецкой и Луганской народных республик, неподконтрольных Киеву. Политический оппонент главы государства подчеркнул, что в Донбассе тоже проживают украинцы и к ним нужно относиться как к гражданам, которые имеют право на образование и социальную защиту.

Медведчук добавил, что Западная Украина также не станет голосовать за партию "Слуга народа", несмотря на все усилия президента, поскольку там есть свои кандидаты.

— Ведь это и есть сегодня политика президента Зеленского и его команды — как бы чего не вышло, как бы не обидеть национал-радикалов, как бы не обидеть людей, которые проживают на Западной Украине. Так они, кстати, за него и не голосовали, насколько мы помним, — заключил лидер "Оппозиционной платформы — За жизнь".