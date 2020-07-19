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Актриса из сериала "Убойная сила" Марина Макарова скончалась на 46-м году жизни

В июне стало известно о её борьбе с тяжёлой болезнью.

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Фото © VK / Костромской камерный драматический театр

Актриса Марина Макарова, известная по ролям в сериалах "Убойная сила" и "Тайны следствия", скончалась в возрасте 45 лет. Об этом сообщил Костромской камерный драматический театр на странице во "ВКонтакте".

— Ушла из жизни актриса Марина Макарова. Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить, — написали коллеги по сцене.

В июне стало известно, что у Макаровой рак желудка четвёртой стадии, она прошла курс химиотерапии в Костромском онкологическом диспансере. Труппа тогда объявила сбор средств на лечение в Российском онкологическом центре имени Н.Н. Блохина, передаёт Kostroma Today. Главный режиссёр театра Станислав Голодницкий подтвердил, что его коллега умерла от тяжёлого заболевания.

Артистка родилась в Костроме в 1974 году, позже уехала учиться актёрскому мастерству в Санкт-Петербург. Она сотрудничала с театром "Приют комедиантов", играла в антрепризах, а затем вернулась на малую родину и поступила в труппу Камерного театра Бориса Голодницкого.

Макарова сыграла эпизодические роли в популярных российских сериалах "Тайны следствия", "Убойная сила", "Литейный, 4", "Секретная служба Его Величества".

Ранее в США было найдено тело загадочно пропавшей актрисы из сериала "Хор" Наи Риверы.

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