Менеджер Хабиба рассказал, продолжит ли боец карьеру после смерти отца

Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал о желании бойца продолжать карьеру после смерти отца. По его словам, в 2020 году россиянин планирует провести поединок с Джастином Гейджи.

Менеджер отметил, что спортсмен потерял не только отца, но и тренера, наставника и лучшего друга.

— Все понимают, насколько близки были Хабиб и его отец, — сказал Абдель-Азиз в беседе с TMZ.

Он добавил, что у бойца разбито сердце, но он будет продолжать драться, ведь его отец желал, чтоб сын достиг успеха в своём виде спорта и поделился с миром талантами. Абдель-Азиз считает, что Гейджи — идеальный соперник для этого.