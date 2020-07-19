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Менеджер Хабиба рассказал, продолжит ли боец карьеру после смерти отца

Он отметил, что спортсмен потерял не только родителя, но и тренера, наставника и лучшего друга.

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Фото © Instagram / khabib_nurmagomedov

Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал о желании бойца продолжать карьеру после смерти отца. По его словам, в 2020 году россиянин планирует провести поединок с Джастином Гейджи.

Менеджер отметил, что спортсмен потерял не только отца, но и тренера, наставника и лучшего друга.

Все понимают, насколько близки были Хабиб и его отец, сказал Абдель-Азиз в беседе с TMZ.

Он добавил, что у бойца разбито сердце, но он будет продолжать драться, ведь его отец желал, чтоб сын достиг успеха в своём виде спорта и поделился с миром талантами. Абдель-Азиз считает, что Гейджи — идеальный соперник для этого.

Ранее в UFC появился второй чемпион из России — титул в легчайшем весе завоевал Пётр Ян.

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