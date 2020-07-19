Менеджер Хабиба рассказал, продолжит ли боец карьеру после смерти отца

Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал о желании бойца продолжать карьеру после смерти отца. По его словам, в 2020 году россиянин планирует провести поединок с Джастином Гейджи.
Менеджер отметил, что спортсмен потерял не только отца, но и тренера, наставника и лучшего друга.
— Все понимают, насколько близки были Хабиб и его отец, — сказал Абдель-Азиз в беседе с TMZ.
Он добавил, что у бойца разбито сердце, но он будет продолжать драться, ведь его отец желал, чтоб сын достиг успеха в своём виде спорта и поделился с миром талантами. Абдель-Азиз считает, что Гейджи — идеальный соперник для этого.
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