"Есть ещё талантливые люди". Пригожин не согласился со словами Распутиной о "безголосых обезьянах" на российской эстраде

Продюсер Иосиф Пригожин не согласился с мнением певицы Маши Распутиной о том, что на российской эстраде остались лишь "безголосые и бездумные обезьяны".

— Безголосых достаточно, но не все. Если она сказала "все", то она не права, потому что в этом мире есть ещё и талантливые люди, — отметил продюсер в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Пригожин добавил, что он выступает за живое исполнение. По его словам, все артисты сегодня живут по принципу востребованности. Если люди слушают низкокачественную музыку, значит, на неё есть спрос.

— Дело в том, что потребитель перестал воспринимать людей, борющихся за качество. Они лучше что-то легковесное возьмут, — заключил Пригожин.