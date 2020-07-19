Ещё 6109 случаев коронавирусной инфекции выявлены в России за сутки

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В России за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 6109 человек. Об этом сообщает Федеральный оперштаб по мониторингу за эпидемиологической ситуацией. Количество выявленных случаев за всё время эпидемии составило 771 546.

— За последние сутки в России выявлено 6109 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1514 случаев (24,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.

Лидерство по ежедневному приросту традиционно остаётся за российской столицей. Там за сутки CoViD-19 выявили у 591 человека. В первую тройку регионов вошли Свердловская область и ХМАО.

За всё время от коронавируса в стране вылечилось 550 334 пациента, 3481 из которых — за прошедший день. Скончалось от инфекции с начала эпидемии 12 342 человека, за минувшие сутки — 95.