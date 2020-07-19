Названы сроки испытания детской вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от коронавируса для детей начнутся сразу после того, как закончатся все клинические испытания аналогичного препарата для взрослых, и при условии, что они дадут положительный результат. По оценкам специалистов, это произойдёт в течение полугода. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

— Мы сейчас готовим документацию для того, чтобы в течение полугода, когда будут проведены все формальности, связанные с изучением опыта применения этой вакцины у взрослого населения, перейти с нашими коллегами-педиатрами к возможности вакцинирования уже детей, — сообщил ТАСС специалист.