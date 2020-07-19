В Москве и Подмосковье объявлен жёлтый уровень опасности из-за гроз

В Москве и Московской области объявлен жёлтый уровень опасности в связи с неблагоприятной погодой. Об этом сегодня сообщил Гидрометцентр России. Синоптики предупреждают жителей столичного региона о предстоящей грозе. Отмечается, что опасность сохранится до 21:00.
— Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна, — говорится на сайте.
Как ранее сообщал Лайф, воздух в столице прогреется до 24–25 градусов, однако ночью похолодает до 15 градусов.
Однако нынешнее лето богато не только на грозы и жару. В последнее время в России участились относительно редкие для нашей страны смерчи и торнадо. Так, разрушительные вихри были замечены не только в нетипичном для них Подмосковье, но и под Вологдой, и даже в Хабаровском крае.