В Москве и Подмосковье объявлен жёлтый уровень опасности из-за гроз

В Москве и Московской области объявлен жёлтый уровень опасности в связи с неблагоприятной погодой. Об этом сегодня сообщил Гидрометцентр России. Синоптики предупреждают жителей столичного региона о предстоящей грозе. Отмечается, что опасность сохранится до 21:00.

Однако нынешнее лето богато не только на грозы и жару. В последнее время в России участились относительно редкие для нашей страны смерчи и торнадо. Так, разрушительные вихри были замечены не только в нетипичном для них Подмосковье, но и под Вологдой, и даже в Хабаровском крае.