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Облачная погода и небольшой дождь ждут москвичей в воскресенье

Не исключена и гроза.

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В Москве в воскресенье, 19 июля, ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди, сообщают "Метеоновости".

Днём воздух прогреется до 22–24 градусов, ночью похолодает до 15. Возможна гроза. Ветер северный, скорость 3–5 м/с, при грозе с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 749 мм рт. ст.

В Подмосковье в дневное время суток ожидается от 22 до 25 градусов выше нуля, ночью столбики термометров опустятся до плюс 13. Также пройдут небольшие дожди.

Ранее в Хабаровском крае увидели смерч. Это редчайшее для региона природное явление.

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