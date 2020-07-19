В "Матросской Тишине" обнаружили подпольный call-центр мошенников — видео

В столичном следственном изоляторе № 1 "Матросская Тишина" обнаружен подпольный call-центр. Видео с места происшествия опубликовано на ютуб-канале "Честный детектив Эдуард Петров".

В результате обысков, прошедших в 15 кабинетах оперативного отдела, в отделе режима и надзора, а также в камерах, были изъяты мобильные телефоны, зарядные устройства и сим-карты к ним, роутеры и наушники.

Отмечается, что арестованные пытались препятствовать действиям силовиков, они блокировали двери и намеревались уничтожить чёрную бухгалтерию. Однако им не удалось этого сделать, часть записей спасли.

Выяснилось, что злоумышленники занимались мошенническими действиями прямо из СИЗО. Они звонили гражданам и обманным путём получали деньги с их банковских карт. Ущерб от преступной деятельности составил десятки миллионов рублей.