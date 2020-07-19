В "Матросской Тишине" обнаружили подпольный call-центр мошенников — видео

В столичном следственном изоляторе № 1 "Матросская Тишина" обнаружен подпольный call-центр. Видео с места происшествия опубликовано на ютуб-канале "Честный детектив Эдуард Петров".
В результате обысков, прошедших в 15 кабинетах оперативного отдела, в отделе режима и надзора, а также в камерах, были изъяты мобильные телефоны, зарядные устройства и сим-карты к ним, роутеры и наушники.
Отмечается, что арестованные пытались препятствовать действиям силовиков, они блокировали двери и намеревались уничтожить чёрную бухгалтерию. Однако им не удалось этого сделать, часть записей спасли.
Выяснилось, что злоумышленники занимались мошенническими действиями прямо из СИЗО. Они звонили гражданам и обманным путём получали деньги с их банковских карт. Ущерб от преступной деятельности составил десятки миллионов рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что за пособничество заключённым были арестованы двое сотрудников "Матросской Тишины". С января по июнь 2019 года они незаконно передавали в камеры изолятора запрещённые предметы, получая за это вознаграждение. Его сумма составила не менее пяти миллионов рублей, которые сотрудники СИЗО распределили между собой. Кроме того, один из фигурантов требовал у заключённого взятку в размере 500 тысяч рублей, угрожая ему ухудшением условий содержания и оказывая давление. Он также организовал арестованным незаконную встречу на территории учреждения.