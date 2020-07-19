Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Невозможно выразить словами". Партнёр фигуристки Александровской прокомментировал её смерть

Соболезнования в связи с гибелью спортсменки также выразил Международный союз конькобежцев.

502
Post cover

Екатерина Александровская и Харли Уиндзор. Фото © Instagram / h_d22

Австралийский фигурист Харли Уиндзор прокомментировал смерть своей партнёрши Екатерины Александровской, отметив, что он очень сожалеет о её гибели.

Невозможно выразить словами, что я чувствую сейчас, я опустошён и сожалею до глубины души по поводу внезапной кончины Кати, — написал Уиндзор в "Инстаграме".

Он заверил, что не забудет спортивных достижений, которых они достигли, выступая в парном катании, и всегда будет вспоминать об этом близко к сердцу. В сезоне-2016/17 Уиндзор и Александровская выиграли юниорский чемпионат мира.

Покойся с миром, Катя, — заключил фигурист.

Соболезнования в связи с гибелью спортсменки выразил также Международный союз конькобежцев (ISU).

Семья фигурного катания оплакивает гибель Александровской. ISU выражает искренние соболезнования её семье, друзьям и товарищам по команде, — сказано на странице организации в "Твиттере".

Напомним, фигуристка Екатерина Александровская была найдена мёртвой в Москве накануне. По предварительной информации, она выпала из окна шестого этажа.

Выбор редакции

Loading...