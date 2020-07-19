"Невозможно выразить словами". Партнёр фигуристки Александровской прокомментировал её смерть

Австралийский фигурист Харли Уиндзор прокомментировал смерть своей партнёрши Екатерины Александровской, отметив, что он очень сожалеет о её гибели.

— Невозможно выразить словами, что я чувствую сейчас, я опустошён и сожалею до глубины души по поводу внезапной кончины Кати, — написал Уиндзор в "Инстаграме".

Он заверил, что не забудет спортивных достижений, которых они достигли, выступая в парном катании, и всегда будет вспоминать об этом близко к сердцу. В сезоне-2016/17 Уиндзор и Александровская выиграли юниорский чемпионат мира.

— Покойся с миром, Катя, — заключил фигурист.

Соболезнования в связи с гибелью спортсменки выразил также Международный союз конькобежцев (ISU).

— Семья фигурного катания оплакивает гибель Александровской. ISU выражает искренние соболезнования её семье, друзьям и товарищам по команде, — сказано на странице организации в "Твиттере".