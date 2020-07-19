Дружки и Тузики уже не в моде. Кинологи назвали самые популярные клички собак у россиян

Российская кинологическая федерация (РКФ) сообщила, что самой популярной кличкой для собак у россиян в 2020 году стал Оскар.

На второй позиции идёт Жасмин, а замыкает тройку лидеров Оливия.

Десятка лидеров находится практически в неизменном варианте на протяжении последних пяти лет. В неё также входят Валенсия, Жаклин, Зевс, Есения, Елисей, Ева и Злата.

— В прошлом году кличка Оскар занимала третью позицию, на первом месте по популярности тогда была кличка Жасмин. В 2019 году в топ-10 вошло имя Цезарь, в этом году его заменила кличка Валенсия, — приводит слова федерации РИА "Новости".

Кроме того, неизменно у россиян популярны имена греческих богов, например Зевс или Афродита. Также можно встретить собак с автомобильными кличками. Чаще других хозяева выбирают Лексус (554 раза), Мерседес (267) и Бентли (263).

Помимо этого нередко можно встретить и клички по названию любимых брендов, футбольных клубов или известных киногероев, например Тиффани, Челси или Гермиона. А вот популярные в СССР клички сейчас практически не используются. За последние пять лет в стране появилось всего десять Дружков, четыре Каштанки, три Тузика и 18 Полканов.

Рейтинг РКФ выстраивается исходя из данных единой родословной книги, в которой ежегодно регистрируется около 320 тысяч щенков.