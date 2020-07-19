"Они лжецы!" В Нью-Йорке в третий раз за неделю испортили надпись Black Lives Matter. И вновь темнокожая женщина — видео

Видео © Twitter / Mike Carter
В Нью-Йорке в третий раз за неделю была испорчена надпись Black Lives Matter возле башни Трампа. Темнокожая активистка залила её чёрной краской. Видео с места происшествия появилось в соцсетях.
На кадрах видно, что женщина в футболке с надписью Jesus Matters начинает выливать краску на жёлтые буквы, выкрикивая лозунги. Она потребовала рефинансирования полиции после сокращения бюджета города и заверила, что никогда не поддержит движение BLM.
На место происшествия быстро прибыли полицейские, они попытались оттащить активистку, но она упала на колени и начала ползать по асфальту, руками пачкая надпись.
— Они не заботятся о жизнях темнокожих. Они лжецы! — выкрикнула женщина, когда полицейские схватили её.
Активистка попыталась вырваться, и тогда один из офицеров поскользнулся и упал прямо в краску, на записи видно, как он ударился об асфальт и скорчился от боли. При этом на лице полицейского остались чёрные следы. Коллеги подняли мужчину и вызвали врачей, которые отвезли его в больницу.
Женщину же арестовали и доставили в участок вместе с соучастницей.
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