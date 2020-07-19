"Камнями кидались даже". В Екатеринбурге произошла массовая потасовка с участием 80 человек — видео

Видео © Instagram / kseniya_vik

В Екатеринбурге произошла массовая потасовка с участием 80 человек. Местная жительница Ксения опубликовала видео с места происшествия в "Инстаграме".

— Камнями кидались даже. Слышно было, что в машины прилетали. Страшно, конечно, если ты в этот момент оказался на улице, — рассказала женщина порталу Е1.

Инцидент произошёл в ночь на 19 июля в микрорайоне Новая Сортировка по улице Пехотинцев. На место была вызвана полиция, однако правоохранители не обнаружили конфликтующих. Заявлений также не поступало.