Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговой поддержке для СМИ

Принятие закона и его реализация не потребуют затрат из федерального бюджета.

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, направленный на поддержку организаций, занимающихся производством и выпуском книжной и периодической печатной продукции. Документ размещён в базе данных нижней палаты парламента.

В нынешней редакции Налогового кодекса потери в виде стоимости бракованной, утратившей товарный вид и нереализованной книжной продукции, а также продукции СМИ, списываемой организациями, относятся к так называемым прочим расходам и уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль.

Действующее законодательство разрешает максимально допустимый объём потерь до 10% от стоимости тиража, в то время как правительство предлагает увеличить его до 30%.

Уточняется, что принятие закона и его реализация не потребуют затрат из федерального бюджета.