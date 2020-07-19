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Опубликовано 19 июля 2020, 06:03
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговой поддержке для СМИ

Принятие закона и его реализация не потребуют затрат из федерального бюджета.

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, направленный на поддержку организаций, занимающихся производством и выпуском книжной и периодической печатной продукции. Документ размещён в базе данных нижней палаты парламента.

В нынешней редакции Налогового кодекса потери в виде стоимости бракованной, утратившей товарный вид и нереализованной книжной продукции, а также продукции СМИ, списываемой организациями, относятся к так называемым прочим расходам и уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль.

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Действующее законодательство разрешает максимально допустимый объём потерь до 10% от стоимости тиража, в то время как правительство предлагает увеличить его до 30%.

Уточняется, что принятие закона и его реализация не потребуют затрат из федерального бюджета.

Ранее Лайф сообщал, что Госдума во втором чтении поддержала законопроект о многодневном голосовании на выборах.

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Фото © Pixabay

Артур Лапсаков
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