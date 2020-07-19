Министр торговли США госпитализирован из-за проблем, "не связанных с коронавирусом"

Министр торговли США Уилбур Росс попал в больницу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя ведомства.
Отмечается, что 82-летний чиновник госпитализирован из-за небольших проблем со здоровьем, которые не имеют отношения к коронавирусной инфекции.
По данным телеканала, Росс чувствует себя хорошо и в скором времени должен быть выписан. Других подробностей не сообщается.
Министерство торговли Росс возглавил в феврале 2017 года.
Ранее бывшая "мисс мира" Айшвария Рай попала в больницу с коронавирусом.