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Министр торговли США госпитализирован из-за проблем, "не связанных с коронавирусом"

82-летний чиновник возглавил американский Минторг в 2017 году.

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Уилбур Росс. Фото © ТАСС / Michael Brochstein / ZUMA Wire

Министр торговли США Уилбур Росс попал в больницу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя ведомства.

Отмечается, что 82-летний чиновник госпитализирован из-за небольших проблем со здоровьем, которые не имеют отношения к коронавирусной инфекции.

По данным телеканала, Росс чувствует себя хорошо и в скором времени должен быть выписан. Других подробностей не сообщается.

Министерство торговли Росс возглавил в феврале 2017 года.

Ранее бывшая "мисс мира" Айшвария Рай попала в больницу с коронавирусом.

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