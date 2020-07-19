"С дуру ляпнул". Охлобыстин извинился перед Наргиз за слова о её алкоголизме

Актёр Иван Охлобыстин извинился перед певицей Наргиз Закировой за обвинения в "пагубном пристрастии к алкоголю".

Ранее артистка в "Инстаграме" вспомнила декабрьское интервью Охлобыстина телеканалу "Царьград", в котором он объяснил её нежелание перевозить детей в Россию алкоголизмом. Наргиз возмутилась словам актёра и отметила, что они даже ни разу не встречались. Она уверена, что Охлобыстин присоединился к травле, которая развернулась против неё в СМИ и соцсетях.

Скриншот © Instagram / NARGIZ

Актёр признал свою неправоту и опубликовал пост с извинениями. Он подчеркнул, что не имеет права осуждать человека, с которым не знаком.

— Где-то я что-то, по ходу, с дуру ляпнул. Приношу ей свои извинения. Прости меня, Наргиз. Я наверняка не прав и точно не имею права осуждать человека, который мне не знаком, — написал артист во "ВКонтакте".