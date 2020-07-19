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Учёные предупредили о возможном расколе Африки и появлении нового океана

Трещина на континенте уже есть, и она будет только расширяться.

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Фото © Pixabay

Учёные рассказали, что в будущем на Земле может появиться новый океан. Об этом сообщает телеканал NBC News. Согласно их расчётам, через пять-десять миллионов лет в восточной части Африки образуется тектонический разлом и континент расколется на две части.

Речь об участке в регионе Афар в Эфиопии, который находится на стыке трёх тектонических плит. Они медленно отдаляются друг от друга. Так, в 2005 году там образовалась трещина, длина которой сейчас — около 56 километров.

Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим рифтом, — отметил профессор Университета Лидса в Великобритании Кристофер Мур.

По словам учёных, эта трещина могла возникнуть из-за нарастающего давления от поднимающейся магмы. Сейчас они следят за движением плит с помощью GPS.

Ранее исследователи дали свой прогноз, сколько человек будет проживать на нашей планете к 2100 году.

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