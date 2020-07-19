Учёные предупредили о возможном расколе Африки и появлении нового океана

Учёные рассказали, что в будущем на Земле может появиться новый океан. Об этом сообщает телеканал NBC News. Согласно их расчётам, через пять-десять миллионов лет в восточной части Африки образуется тектонический разлом и континент расколется на две части.

Речь об участке в регионе Афар в Эфиопии, который находится на стыке трёх тектонических плит. Они медленно отдаляются друг от друга. Так, в 2005 году там образовалась трещина, длина которой сейчас — около 56 километров.

— Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим рифтом, — отметил профессор Университета Лидса в Великобритании Кристофер Мур.

По словам учёных, эта трещина могла возникнуть из-за нарастающего давления от поднимающейся магмы. Сейчас они следят за движением плит с помощью GPS.