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Туристический автобус перевернулся у ледника в канадском нацпарке, есть погибшие

По словам очевидцев, причиной инцидента мог стать обвал.

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В результате опрокидывания автобуса у ледника Колумбия в канадском национальном парке Джаспер погибли три человека. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию и местную службу здравоохранения.

Отмечается, что всего в автобусе находилось 27 пассажиров. Многие из них получили серьёзные травмы и были госпитализированы при помощи вертолётов и авиационной скорой помощи. При этом состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжёлое и критическое.

По словам свидетелей происшествия, причиной переворота мог стать обвал.

Ранее сообщалось, что ужасная авария с гибелью десятков человек в Китае оказалась спланированной.

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