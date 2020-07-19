Туристический автобус перевернулся у ледника в канадском нацпарке, есть погибшие

We’ve seen 3 helicopters and at least half a dozen ambulances leave the scene here at the Columbia Icefields after bus rollover: https://t.co/ySenPBnc6i #jasper #yyc pic.twitter.com/9SOuP4lhlN — Teri Fikowski (@TeriFikowski) July 19, 2020

В результате опрокидывания автобуса у ледника Колумбия в канадском национальном парке Джаспер погибли три человека. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию и местную службу здравоохранения.

Отмечается, что всего в автобусе находилось 27 пассажиров. Многие из них получили серьёзные травмы и были госпитализированы при помощи вертолётов и авиационной скорой помощи. При этом состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжёлое и критическое.

По словам свидетелей происшествия, причиной переворота мог стать обвал.