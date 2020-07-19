Нарушил авторские права. Twitter удалил видеоролик из аккаунта Трампа

Администрация "Твиттера" удалила видеозапись в одной из публикаций президента США Дональда Трампа. Причиной удаления названо нарушение авторских прав.

Как сообщает агентство Reuters, видеоролик представлял собой рекламу предвыборной кампании Трампа. Изначально он был опубликован помощником главы государства Дэниэлом Скавино, после чего "ретвитнут" самим президентом. Видеоряд сопровождался одной из песен популярной группы Linkin Park, что и было нарушением авторских прав.

Администрация социальной сети получила жалобу от музыкальной компании Machine Shop Entertainment, принадлежащей группе, после чего решила удалить видео. Вместо ролика в ленте президента США осталась пометка об удалении контента в связи с жалобой правообладателя. Представители "Твиттера" добавили, что всегда оперативно реагируют на подобные обращения и удаляют контент, нарушающий авторские права.