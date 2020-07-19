Названы регионы России с самым высоким уровнем ожирения

Алтайский край занял лидирующую позицию среди регионов с самой высокой распространённостью ожирения. Об этом сообщает RT со ссылкой на Министерство здравоохранения РФ. В крае количество случаев ожирения составило 5539,4 на 100 тысяч жителей.

Следом идут Ямало-Ненецкий автономный округ (3527,2), Тюменская (2860,2), Курганская (2714) и Самарская (2667,1) области.

Самый низкий результат показали жители Приморья — всего 549,2 случая на 100 тысяч населения. Кроме того, невысокая распространённость ожирения показывается в Еврейской автономной области (685,4), Калининградской области (665,5), Кабардино-Балкарии (618,1) и Москве (607,7).

По словам эксперта ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Елены Смирновой, ожирение распространено во всех регионах страны. Причём во всех субъектах им страдает более 50% населения. Всего в 2019 году в России зафиксировано 2,1 миллиона человек с ожирением, что на 172 тысячи больше, чем в 2018-м.