Сенаторы США почтили память темнокожего конгрессмена, перепутав его фотографию

Сенаторы от республиканской партии Марко Рубио и Дэн Саллиан перепутали фотографии, отдавая дань памяти скончавшемуся конгрессмену США от штата Джорджия Джону Льюису. Как сообщает The New York Times, вместо фото Льюиса они прикрепили снимок другого темнокожего конгрессмена Элайджи Каммингса, умершего ещё осенью 2019 года.

— Для меня было честью и благодатью служить в конгрессе с Джоном Льюисом — подлинным героем Америки, — написал Рубио в "Твиттере".

Скриншот © The New York Times

Поняв, что ошибся с фотографией, Рубио признал ошибку. Его официальный представитель Ник Иаковелла отметил, что накладка случилась из-за неверной подписи к фото в архиве.