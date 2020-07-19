На Западе увидели в экспорте зерна новое политическое оружие России

Ограничения, которые Россия ввела на экспорт зерна, Москва может использовать как политическое оружие. Обеспокоенность этим выражает автор материала в журнале The National Interest.
Он отмечает, что из-за глобального потепления позиции России на рынке зерна могут усилиться. Так, к 2028 году она сможет контролировать до 20 процентов мирового экспорта. Засуха может привести к тому, что страны-импортёры будут более уязвимы к политическому давлению со стороны России, и ради обеспечения продовольствия им просто ничего не останется, как пойти на уступки.
Почти два месяца назад Россия приостановила экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза. Как сообщили в Минсельхозе, такое решение было принято для стабилизации цен на зерновые и обеспечения внутренних потребностей в зерне.