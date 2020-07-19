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На Западе увидели в экспорте зерна новое политическое оружие России

Автор статьи предполагает, что к 2028 году под контролем РФ будет до 20 процентов мирового экспорта.

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Фото © Pixabay

Ограничения, которые Россия ввела на экспорт зерна, Москва может использовать как политическое оружие. Обеспокоенность этим выражает автор материала в журнале The National Interest.

Он отмечает, что из-за глобального потепления позиции России на рынке зерна могут усилиться. Так, к 2028 году она сможет контролировать до 20 процентов мирового экспорта. Засуха может привести к тому, что страны-импортёры будут более уязвимы к политическому давлению со стороны России, и ради обеспечения продовольствия им просто ничего не останется, как пойти на уступки.

Почти два месяца назад Россия приостановила экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза. Как сообщили в Минсельхозе, такое решение было принято для стабилизации цен на зерновые и обеспечения внутренних потребностей в зерне.

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