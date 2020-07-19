На Западе увидели в экспорте зерна новое политическое оружие России

Он отмечает, что из-за глобального потепления позиции России на рынке зерна могут усилиться. Так, к 2028 году она сможет контролировать до 20 процентов мирового экспорта. Засуха может привести к тому, что страны-импортёры будут более уязвимы к политическому давлению со стороны России, и ради обеспечения продовольствия им просто ничего не останется, как пойти на уступки.