Нейрохирург рассказал, чего лучше не делать при хронических головных болях

Хроническую головную боль не стоит лечить обезболивающими лекарствами, так как они могут усугубить ситуацию. Об этом рассказал нейрохирург-альголог НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Эмиль Исагулян. При постоянных болях он посоветовал незамедлительно обращаться к врачу.

— Принимая такие таблетки (обезболивающие. — Прим. Лайфа) при хронической головной боли, мы можем столкнуться ещё с одной проблемой — абузусной головной болью, когда сами таблетки начинают вызывать головную боль, — рассказал он в эфире радио "Говорит Москва".

По словам нейрохирурга, такие боли могут наслаиваться на обычную головную боль, усугубляя ситуацию настолько, что даже профессионалам в области нейрохирургии будет сложно справиться с такой проблемой.