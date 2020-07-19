Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Путин перенёс Петербургский международный юридический форум на 2021 год

Многие подобные крупные международные события приходится откладывать из-за пандемии коронавируса.

42
Post cover

Фото © Spblegalforum.ru

Президент РФ Владимир Путин распорядился провести X Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) в мае следующего года, с 18-го по 22-е число. Документ опубликован на портале правовой информации.

— ... в пункте 1 слова "19 — 23 мая 2020 г." заменить словами "18 — 22 мая 2021 г.", — говорится в нём.

Форум был учреждён в 2011 году. Он проводится при поддержке Президента РФ и Минюста РФ. ПМЮФ стал площадкой для обсуждения вопросов, стоящих перед современным международным юридическим сообществом.

Напомним, что и Петербургский международный экономический форум из-за пандемии коронавируса не стали проводить в этом году. Он состоится в следующем.

Выбор редакции

Loading...