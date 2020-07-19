Путин перенёс Петербургский международный юридический форум на 2021 год

Президент РФ Владимир Путин распорядился провести X Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) в мае следующего года, с 18-го по 22-е число. Документ опубликован на портале правовой информации.

— ... в пункте 1 слова "19 — 23 мая 2020 г." заменить словами "18 — 22 мая 2021 г.", — говорится в нём.

Форум был учреждён в 2011 году. Он проводится при поддержке Президента РФ и Минюста РФ. ПМЮФ стал площадкой для обсуждения вопросов, стоящих перед современным международным юридическим сообществом.